Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslerde arama yaptı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda H.A, N.A. ile H.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden H.A. ile N.E, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen H.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel