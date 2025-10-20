Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 800 kullanımlık bonzai, çeşitli haplar ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. oldu.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmalarda 800 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, çeşitli haplar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K, K.T, O.Ö, A.Y. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Yapılan incelemede, şüphelilerden S.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. S.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.