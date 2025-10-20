Haberler

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 800 kullanımlık bonzai, çeşitli haplar ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda 800 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, çeşitli haplar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K, K.T, O.Ö, A.Y. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden S.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. S.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.