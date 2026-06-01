Haberler

Akşehir'de otomobil-motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmet Serkan Y. ve yolcu Sinan E. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Sinan E. Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ömer S. yönetimindeki 42 FT 949 plakalı otomobil, Kileci Mahallesinde Şehit Şükrü Yıldız Caddesi ile 31029. Sokak kavşağında İsmet Serkan Y. idaresindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmet Serkan Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sinan E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Sinan E, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 5 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! II. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti
Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Üst düzey askeri yetkiliye trans bireylerden sokakta meydan dayağı
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"