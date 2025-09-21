Akşehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Savaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel