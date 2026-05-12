Konya'da bir kişiyi ısıran köpeğin sahibine 108 bin lira ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde başıboş dolaşan bir köpeğin bir kişiyi ısırması sonucu, köpeğin sahibine 108 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir'de bir kişinin sokakta başıboş dolaşan köpeğin saldırısında yaralanmasının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanarak barınağa götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde çipli ve kayıtlı sahibinin bulunduğu tespit edildi.

Köpeğin sahibi olduğu belirlenen S.Y'nin hayvanı kontrolsüz şekilde dışarıda bıraktığının belirlenmesi üzerine durum Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHuriye Koç:

108 bin lira cidden hefif geldi bana, ama neyse ki en azından Akşehir'de böyle olaylar var mı bilemiyorum ama bizim semtte de çok serbest gezen köpekler var, hatta komşunun köpeği bir gün benim çit direğine işemiş hala da gülüyorum

Haber YorumlarıArman Bulut:

bunun gibi durumlarda sahiplerin sorumlu olması lazım baştan, köpeği eline teslim etmeden önce insanlar biraz daha düşünseler keşke. yani ne yapacaksan onun için hazırlan yani

Haber YorumlarıHanım Kılıçarslan:

çok doğru karar, insanları korumak için gerekli bir ceza bu

