Haberler

Konya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki Elife Savaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Savaş'ın sağlık durumu için soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan 74 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Akşehir Atakent Mahallesi'nde Elife Savaş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan ev sahibi Savaş, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Savaş, Konya'ya sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu