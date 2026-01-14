Haberler

Vali Kumbuzoğlu, Aksaray'a veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 2,5 yıl görev yapan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni görevine atanmasının ardından düzenlenen veda töreninde duygusal bir konuşma yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törenle kente veda etti. Aksaray'daki görevi sona eren Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu için veda töreni yapıldı. Valilikte düzenlenen törende konuşan Kumbuzoğlu, "Yaklaşık 2,5 yıldır Aksaray'da valilik görevini yaptım. Şimdi ise Aksaraylı olarak dönüyorum. Burayı hiçbir zaman unutmayacağım. Buradaki projelerle alakalı elimden geldiğim kadar, hem yüreğimle hem de fili olarak destek vereceğim. Burada tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkımı da helal ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti