Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kumbuzoğlu, mesajında, Türk Milleti'nin binlerce yıllık şanlı tarihinde sayısız zaferlerle dolu destansı günlerinin olduğunu belirtti.

Bugünlerin yalnızca unutulmaz zaferler değil, aynı zamanda bir varoluşun ve bir yeniden dirilişin simgesi olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin ve özellikle Kurtuluş Savaşımızın bir özetidir. Yakın tarihimizde Çanakkale'de başlayan, İnönü ve Sakarya'da devam eden Türk'ü Anadolu'dan atma hevesleri, nihayetinde Türk Milleti'nin vatan sevgisi, bağımsızlık inancı ve kahramanlığı karşısında bozguna uğramıştır. Sayısal ve teknolojik üstünlüğe güvenenler, Türk'ün iman gücü karşısında çaresiz kalmışlardır. Afyonkarahisar'da başlayan taarruz, Çalköy'de yıkık bir evin avlusunda yükselen bu tarihi emirle İzmir'e doğru ilerlemiş, Yunan ordusunun denize dökülmesiyle zafere ulaşmıştır. Bu inançla, dünya var oldukça Türk Milleti de var olacaktır. Bu vesileyle, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor."