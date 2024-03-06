Aksaray Valisi Kadınlar Günü'nde Pazarda Yufka Açtı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği pazarda yufka açtı.

Kumbuzoğlu ile eşi Canan Kumbuzoğlu, Aksaray Belediyesince açılan Hanımeli Pazarını gezerek, satılan ürünleri inceledi.

Kadınlarla sohbet eden ve onlara karanfil veren Kumbuzoğlu, gözleme satan Dürdane Boztoprak'ın standında oklavayla yufka açtı.

Kumbuzoğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere, kadınlar için birçok proje yürüttüklerin belirterek, "Aile bütçelerine destek olmak için el emeği göz nuru ürünlerle birbirinden lezzetli yiyeceklerin satışını yapan kadınların gayret ve çabası her türlü takdirin üzerinde. Başta ailenin temel taşı olan kadınlar olmak üzere çocuklara ve gençlere destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.