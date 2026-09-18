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Aksaray Valisi Duru, hayırsever iş insanının yaptırdığı okulun açılışını gerçekleştirdi

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Aksaray Valisi Duru, hayırsever iş insanının yaptırdığı okulun açılışını gerçekleştirdi
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan iş insanının yaptırdığı okulun resmi açılışını Vali Murat Duru yaptı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan iş insanının yaptırdığı okulun resmi açılışını Vali Murat Duru yaptı.

2 katlı 8 derslikli ilkokulun açılışında konuşan Vali Duru, okulun açılışı dolayısıyla mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Ali Ermiş'in okumayı sonradan öğrendiğini ve eğitimin önemini içselleştirdiğini belirten Duru, şunları kaydetti:

"Bugün hayırlı ve güzel bir iş için buradayız. Ali Ermiş İlkokulu'nun açılışını yapmak için buradayız. Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için Eskil'de 182 öğrencimizin öğrenim göreceği böyle güzel bir okulu hizmete açtığımız için heyecanlıyız. Hayırlı uğurlu olsun."

İş insanı Ermiş ise okulun açılışının kendisi için büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Program Vali Duru'nun Ermiş'e plaket vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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