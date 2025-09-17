Aksaray TKDK'den köy okulu öğrencilerine ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aksaray İl Müdürü Salih Karlı, Eskil ilçesinde okul ziyareti yaparak öğrencilere hediyeler verdi.

Karlı ve beraberindeki Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, Şehit Muhammet Uz İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Program öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.