Aksaray-Ortaköy kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Aksaray'da gece başlayan kar yağışı ve tipi, Aksaray-Ortaköy kara yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. İl Özel İdaresi ekipleri, yol temizliği çalışmaları yürütürken, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Aksaray- Ortaköy kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Gece başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik ve küreme çalışmasının yapıldığı Aksaray-Ortaköy kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kent çıkışında yolu kapatan ekipler, sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

