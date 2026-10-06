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Aksaray-Nevşehir çevre yolunda iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Aksaray-Nevşehir çevre yolunda iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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Nevşehir'de Aksaray-Nevşehir çevre yolunda saat 07.30 sıralarında aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 7 kişi yaralandı, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

NEVŞEHİR'de aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Her ikisi de Aksaray yönüne giden Mustafa Adımlı yönetimindeki 50 ADE 377 plakalı otomobil ile Mehmet Açıl yönetimindeki 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Saime Açıl, Nezahat Açıl, Mehmet Emin Furkan Açıl, Davut Yüzal ve Fazlı Doğan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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