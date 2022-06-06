Aksaray malaklısı yurt dışında tanıtıldı - Haberler

Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan İlgün, Anadolu'daki en iri köpek ırklarından Aksaray malaklılarının dünya çapında daha iyi bilinmesi için de çalıştıklarını, bu kapsamda Bulgaristan'da düzenlenen bir sempozyumda bu köpeği anlattığını söyledi.

ASÜ'de geçen yıl kurulan Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, malaklı köpeklerinin korunması ve ırk ıslah çalışmalarının bilimsel disiplinle yürütülmesi amaçlanıyor.

Yine bu merkezde köpeğin dünya çapında daha iyi tanıtılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor, üreticilere hayvanların beslenmesinden hastalıklarına kadar eğitimler veriliyor. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen programlarda Aksaray malaklısı tanıtılıyor.

Merkez müdürü ve Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan İlgün, AA muhabirine, malaklı köpeklerinin tüm özelliklerini bilimsel olarak ortaya çıkarmak istediklerini, bu amaçla merkezin kurulduğunu söyledi.

"Köpeğimizle ilgili ilk iş olarak genetiksel ve morfolojik araştırmalar yaptık"

Aksaray yöresiyle özdeşleşen malaklıların, tarihi geçmişe sahip olduğunu vurgulayan İlgün, şöyle konuştu:

"Aksaray genelinde bir hayli malaklı yetiştiriliyor. Biz de ASÜ olarak bu köpeğin ırkının geliştirilmesi, genetik açıdan ne gibi özelliklere sahip olduğu, Sivas kangal köpeğiyle farklarını belirlemek için böyle bir merkez kurduk. Burada malaklıları bilimsel açıdan inceliyoruz. Köpeğimizle ilgili ilk iş olarak genetiksel ve morfolojik araştırmalar yaptık. Hayvan hastanemize telef olarak gelen köpeklerin iskelet yapısını inceleyerek göreve başladık. Gerekli etik izinleri aldıktan sonra hayvanın diğer unsurlarını da inceliyoruz."

İlgün, ASÜ olarak bilimsel çalışmalarla birlikte ırkın tanıtılmasını da amaçladıklarını, bu çerçevede çalışmalar yaptıklarını, çeşitli etkinliklere katıldıklarını bildirdi.

Bu çerçevede Malaklının tanıtılması için yazdıkları çeşitli makalelerin yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde yayınlandığını dile getiren İlgün, şunları kaydetti:

"Malaklıların dünya çapında daha iyi bilinmesi için de çalışıyoruz. En yakın tarih itibarıyla Bulgaristan'da düzenlenen bir sempozyumda bu köpeğimizi anlattım. 11-15 Nisan'da Bulgaristan'daki Trakia Üniversitesi'ndeki sempozyumda sunum yaptım. İlgi oldukça yüksekti. Fuarlarla, çalıştaylarla, sempozyumlarla ve diğer organizasyonlarda olsun bu köpekle ilgili tanıtım faaliyetlerimiz hem yurt içi hem yurt dışında devam edecek. Temmuz ayında da Aksaray Üniversitesi'nde düzenlenecek 7. Uluslararası Veteriner Bilimleri ve Tekniklerinde Gelişmeler Kongresi'nde sunum yaparak, yerli ve yabancı katılımcılara bu köpekle ilgili bilgiler vereceğiz."

"İnşallah malaklıları tüm boyutlarıyla ortaya çıkaracağız"

İlgün, öte yandan yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde malaklılara özgü hastalıklar bulunduğuna, bu konuda bilgilendirme yaptıklarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Köpeklerimiz ishal ve göz kapaklarında enfeksiyon gibi hastalıklara sahip. Bu konularda hayvan hastanemizden destek alıyoruz. Bu hastalıkları çözmek ve gerekli ilaç tedavilerini yapmak için hocalarımız çaba harcıyor. Malaklı kavramı bizim bölgemizde yanak anlamında kullanılıyor. Bizim yanağının aşağıya doğru sarkık olması malaklıların en bariz özelliğidir. İskelet yapısında özellikle kafatasında Kangal köpeğinden farklı olan önemli bulgulara eriştik. Göz yapısı, yanak kısımları ve çene kaslarında ciddi farklar ortada. Onun dışında malaklı köpeklerinin damar, sinir yapılarını da merak ediyoruz. İnşallah malaklıları tüm boyutlarıyla ortaya çıkaracağız. Bunları da yurt içinde ve yurt dışında anlatacağız."