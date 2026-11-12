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Aksaray Eskil'de otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

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Aksaray Eskil'de otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde Eşmekaya beldesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hacı Ahmet Gür (19) idaresindeki 68 ADN 550 plakalı otomobil, Eşmekaya beldesinde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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