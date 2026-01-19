Haberler

Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi yaralandı

Aksaray Adalet Sarayı'nda bakım sırasında düşen yük asansörü, 42 yaşındaki işçi M.K.'nin üstüne düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, işçiyi sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray Adalet Sarayı'nda bakım yapıldığı sırada aniden çalışan asansör, işçi M.K'nin (42) üstüne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
