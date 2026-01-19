Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi yaralandı
Aksaray Adalet Sarayı'nda bakım sırasında düşen yük asansörü, 42 yaşındaki işçi M.K.'nin üstüne düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, işçiyi sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.
Aksaray Adalet Sarayı'nda bakım yapıldığı sırada aniden çalışan asansör, işçi M.K'nin (42) üstüne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel