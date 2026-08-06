Aksaray'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama
Aksaray'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yasa dışı bahis oynatılmasına ve para transferine aracılık ettikleri belirlenen M.G. (28), F.G. (21) ve H.E'nin (21) ikametlerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 3 SIM kart ve bilgisayar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA