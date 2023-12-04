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Aksaray'da Üniversite Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Aksaray Valiliği, üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden öğrenci için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Aksaray Valiliği, üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aksaray Kız Öğrenci Yurdu önünde dün meydana gelen ve Aksaray Üniversitesi Tarih bölümünde okuyan Mine Nur Uysal'ın ölümüne sebep olan trafik kazasının herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Kaza ile ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da çok yönlü adli soruşturma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil, dün Aratol Mahallesi'nde Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Aksaray Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'a (21) çarpmıştı. Uysal olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Gencay K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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