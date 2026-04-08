Haberler

Aksaray'da Tur Otobüsü Şarampole Devrildi: 20 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da meydana gelen kazada, Nevşehir'den Ankara'ya giden bir tur otobüsü kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara'ya giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

