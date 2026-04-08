Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen kazada, tur otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ankara- Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında, Cevdet K. idaresindeki 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut