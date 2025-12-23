Motosiklet kazasında ölen liseli Hasan, toprağa verildi
Aksaray'da bir motosiklet kazasında lise öğrencisi Hasan Fatih Gök'ün ölmesi sonucu otomobil sürücüsü Yusuf Samur tutuklandı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akça da yaralandı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Aksaray'da lise öğrencisi Hasan Fatih Gök'ün öldüğü motosiklet sürücüsü Kadir Akça'nın yaralandığı kazada gözaltına alının otomobil sürücüsü Yusuf Samur (36), bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
