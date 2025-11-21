Aksaray'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kadir B. (42) yönetimindeki 51 ABD 772 plakalı tır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hayrettin Ç. (60) idaresindeki 68 AAS 774 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kadir B, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel