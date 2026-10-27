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Aksaray'da tiner dökülen soba 2 kişiyi yaraladı, ağır yaralı Konya'ya sevk edildi

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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası'nda oto yıkama dükkanında sobayı tutuşturmak için tiner dökülmesi sonucu çıkan parlamada 2 kişi yaralandı. Ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Konya'ya sevk edildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, tiner dökülen sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kaputaş Yaylası'nda oto yıkama dükkanında sobanın içerisindeki odunları tutuşturmak isteyen bir kişi tiner döktü.

Bu sırada parlayan alevlerin içinde kalan Mehmet G. ve Recep U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet G, Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
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