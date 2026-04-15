Eski kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı

Aksaray'da Bülent Ok, içki içtikten sonra eski kayınpederi İsmail Ok'u evin kapısına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Bülent Ok, ifadesinde cinayeti, eşinden ayırdığı için gerçekleştirdiğini söyledi.

AKSARAY'da eski kayınpederi ve aynı zamanda dayısı olan İsmail Ok'u (79) evin kapısına tabanca ile 24 el ateş ederek öldüren Bülent Ok (43) tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 66 Cadde'deki tek katlı müstakil evde meydana geldi. 12 yıl önce ilk eşinden boşanan, ardından ikinci bir evlilik yapan ve her iki evliliğinden de 3'er çocuğu olan Bülent Ok, dün içki içtikten sonra teyzesi Kadriye Ok'u telefonla arayıp, dayısı ve aynı zamanda ilk eşinin babası olan İsmail Ok'u öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine Kadriye Ok, kardeşi İsmail Ok'u arayıp, durumu anlattı. Gelen telefonla uyanan ve yatağından kalkan İsmail Ok, antreye çıktı.

KAPIDAN GEÇEN MERMİ BAŞINA SAPLANDI

Bu sırada eve gelen Bülent Ok, kapalı olan kapıya 24 el tabancayla ateş etti. Kapıdan geçen mermilerden biri başına saplanan İsmail Ok, kanlar içinde yere yığıldı. Eşi Sami Ok, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Ok, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bülent Ok da gözaltına alındı.

'EŞİMDEN BENİ AYIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Yapılan testinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen Bülent Ok, ilk ifadesinde "Eşim Iraz'dan beni ayırdığı için öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Ok, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öldürülen İsmail Ok'un cenazesi de bugün Akçakent köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
