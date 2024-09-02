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Aksaray'da Tabancalı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Aksaray'da yağmurdan korunmak için balkonun altında sohbet eden Veli Tan ve Beytullah Erdoğan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Saldırgan yakınları tarafından yakalanıp darbedildi. Veli Tan hayatını kaybederken, Beytullah Erdoğan ve saldırganın durumu ağır.

AKSARAY'da Veli Tan (30) ile Beytullah Erdoğan (23), yağmurdan korunmak için girdiği komşularının balkonunun altında sohbet ederken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan Tan ve Erdoğan'ın yakınları şüpheliyi yakalayıp, ağır şekilde darbetti. Tan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Erdoğan ve yüzü tanınmayacak halde olan silahlı saldırganın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Veli Tan ile arkadaşı Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için komşularının balkonunun altına girdi. Burada sohbet eden iki arkadaşa kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Beytullah Erdoğan ile Veli Tan yaralanıp kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan yakınları tabancayla ateş eden kişiyi yakalayıp, ağır şekilde darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 2 genç ile darbedilen silahlı saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Veli Tan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Beytullah Erdoğan ile silahlı saldırgan ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİĞİ İÇİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Silahlı saldırganın aldığı ağır darbeler nedeniyle yüzünün tanınmayacak hale geldiği, bu nedenle jandarmanın yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit edemediği öğrenildi. Öte yandan acı haberi alıp hastaneye gelen Veli Tan'ın yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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