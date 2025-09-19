Ağabeyi tarafından vurulan çocuk hayatını kaybetti

AKSARAY'da komşularıyla tartışma sırasında ağabeyi Ömer Can Tan'ın (19) tabancayla vurduğu Umut Tan (9), kurtarılamayıp, olaydan 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Ömer Can Tan'ın aynı tabancayla kendi başına ateş edip öldüğü olayda yaralanan komşuları Kuddusi Altıparmak (26) ve annesi Medine Tan (41) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, 11 Eylül'de saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak'ta tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ı tabancayla elinden yaraladı. Kardeşi Umut Tan'ı başından ve annesi Medine Tan'ı da başından ve omzundan tabancayla vuran Tan, daha sonra da kendi başına ateş etti. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından 4 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ömer Can Tan olay gününden sonra, sabaha karşı hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Umut Tan ise olaydan 8 gün sonra, bugün, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı olayda yaralanan Medine Tan ve Kuddusi Altıparmak'ın ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.