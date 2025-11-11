Aksaray'da Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde İbrahim D. tarafından tartıştığı Selvi K.'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli İbrahim D. ise polis tarafından yakalandı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
İbrahim D. (55) Kızılay Mahallesi'ndeki evinde birlikte yaşadığı Selvi K. (50) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim D. tabancayla kadını yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Selvi K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli İbrahim D. ise polis ekiplerince saklandığı inşaat alanında gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel