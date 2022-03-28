AKSARAY (İHA) - Aksaray'da şehit ve gaziler için fidan dikildi

AKSARAY Aksaray'da Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gaziler için "Her şehit için bir fidan" kampanyası ile 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Aksaray'da Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliği ile Akin köyü mevkiinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla, "Her şehit için bir fidan" kampanyası ile 350 fidan toprakla buluşturuldu. Şehit ve gazilerin isminin yaşatılması ve orman bilincinin artırılması adına düzenlenen programda kurum ve kuruluşların temsilcileri ile TEMA Vakfı gönüllüsü öğrenciler şehit aileleri ile birlikte toprağı kazarak 350 fidan dikerken, şehitlerin ve gazilerin adının yazılığı olduğu plakalar fidanlara asıldı. Şehit ailelerine eşlik eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri ailelerle birlikte taze fidanlara su döktü. Dualar eşliğinde son bulan fidan dikiminde şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü tekrar hatırlatarak Orman Haftasında gerçekleştirilen fidan dikimine minik kızı Elif ile gelen Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, "Bütün şehit ve gazilerimiz adına ağaç dikimi gerçekleştirdik. Şehit ve gazilerimize minnettarlığımızı her platformda, her alanda gösterme gayretinde oluyoruz. Onlar için ne yapsak az çünkü biz bu al bayrağımızı bu güzel vatanımızı onlar borçluyuz. Hem onları unutturmama adına hem de onların anısına saygı gösterme adına ve anılarının sonsuza denk yaşaması adına ağaç dikimi gerçekleştirdik. Kızımı da getirdim. O da bilsin şehitlerimizi, gazilerimizi onlara minnettarlığımızı o da bilsin. Umarım onlar için memleket için güzel bir vesile olur. Gerçi belirttiğim gibi gazilerimiz ve şehitlerimiz memlekete bugünde memlekete bir nefes olsun diye ağaç dikimi noktasında yine hizmet etmiş oluyorlar. Bizde inşallah şehit ve gazilerimizin anısını sonsuza denk yaşatacağız" dedi.

2011 yılında teröre şehit verdiği oğlu Jandarma Uzman Onbaşı Yavuz Çoban için fidan diken şehit annesi Durdane Çoban ise, "Allah razı olsun sizden şehitlerimiz için ağaç diktik. İnşallah iyi olur. Sizlerin de ayaklarına sağlık, ne diyeyim bir şey diyemiyorum. İyi hissediyorum. İlgileniyorlar Allah razı olsun. Ama acımız içimizden gitmiyor. İçimizde yaşatıyoruz. İsimlerini yaşatıyoruz işte Yavuz'um hiç aklımdan çıkmıyor. Onun için bir fidan diktim çok iyi bir duygu, Allah razı olsun" diye konuştu.