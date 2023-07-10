Sahipsiz köpeğin hedefi oldu! Motosikleti devrilen sürücü yaralandı

Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı sürücü motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da Yunus Emre Mahallesi Akin köyü kavşağında motosikletiyle seyreden Alihan Tak'a (19) sahipsiz köpek saldırdı. Köpeğin saldırısından kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tak'ın kullandığı motosiklet devrildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.