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Sahipsiz köpeğin hedefi oldu! Motosikleti devrilen sürücü yaralandı

Sahipsiz köpeğin hedefi oldu! Motosikleti devrilen sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı sürücü motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da Yunus Emre Mahallesi Akin köyü kavşağında motosikletiyle seyreden Alihan Tak'a (19) sahipsiz köpek saldırdı. Köpeğin saldırısından kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tak'ın kullandığı motosiklet devrildi.

Sahipsiz köpeğin hedefi oldu! Motosikleti devrilen sürücü yaralandı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Alihan Güncel Haberler

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