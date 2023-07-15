Aksaray'da polis şok uygulamalarla olumsuzluğa geçit vermiyor

Aksaray'da gece gündüz şok uygulamalarla aralıksız denetimler yapan polis hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Halkın can ve mal güvenliği, şehrin huzur ve sükunetini sağlamak amacıyla gece gündüz şok denetimler yapan Aksaray polisi hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile çarşı ve mahalle bekçileri şehrin en ücra köşesinde bile görev alıyor. Şok uygulama adı altında öncelikli şehrin işlek cadde ve sokaklarında görev alan ekipler şehrin bir ucundan diğer ucuna en ücra köşelerde de şok uygulama yapıyor. Uygulamada yoldan geçen araçlar, yayalar bir bir durdurularak kontrolden geçiriliyor. Trafik polisleri araç ve sürücüler üzerinde denetim yaparken asayiş ekipleri de şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması sorgulaması yapıyor. Araçların didik didik arandığı uygulamalarda şahısların üzerleri de aranıyor.