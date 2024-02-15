Aksaray'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı
Aksaray'da, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi devam ediyor.
Aksaray'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.