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Aksaray'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

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Aksaray'da, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi devam ediyor.

Aksaray'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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