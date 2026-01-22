Haberler

Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve ailesi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu iyi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Hüseyin Çeçen yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı otomobil, Kaputaş Yaylası yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi Bergen ve kızı Ecrin Çeçen yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
