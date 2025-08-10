Aksaray'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aksaray'da Hasandağı eteklerindeki Karacaören köyü ormanlık alanında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangın söndürme çalışmalarına;

Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü'nden 4 pikap, 2 arazöz, 30 personel, Aksaray Belediyesi İtfaiyesinden 4 araç, 20 personel, AFAD'tan 4 pikap, 22 gönüllü, Niğde Orman İşletme Müdürlüğ'nden 1 arazöz, 5 personel, İl Özel İdaresi'nden 1 kepçe, 1 dozer, 2 su tankeri, 4 personel, Nevşehir ve Konya Orman İşletme Müdürlüklerinden arazözler, Taşpınar Belediyesi'nden 1 su tankeri, 1 itfaiye ekibi, 1 kepçe, karayollarından da 1 greyder ile 25 jandarmanın katıldığı belirtildi.

10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin bölgede yaptığı ilk kontrollere göre yangında, 3 hektarlık orman olmak üzere yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da bölgede incelemede bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Yangının kuru otların tutuşturulması sonucu çıktığını belirten Vali Kumbuzoğlu, "Hasandağı eteklerinde Karacaören köyü sınırları içinde yaklaşık 10 hektarlık bir arazide meydana gelen orman yangını için buradayız. Çok şükür beklediğimizden daha az bir zararla orman yangınını atlatmış sayılırız. Yangın saat 16.30 civarında gelen ihbar üzerine arkadaşlarımız harekete geçti ve 15 dakika sonra müdahale yaptık. Yoğun rüzgar nedeniyle müdahalede zorlanmalar oldu. Niğde, Konya ve Nevşehir'in destekleriyle birlikte 120 personel ve 60 civarında arazöz ve diğer ekipmanlarla müdahalelerimizi gerçekleştirdi. Orman yangınımızı büyük bir oranla kontrol altına aldık ve şu an çok az bir şey daha kaldı ve 1 saat içinde yangımızı tamamen kontrol altına alacağız. Meydana gelen bu yangın, bir orman yangınından ziyade kuruyan otların tutuşturulması neticesinde meydana gelen yangındır. 10 hektarlık bir alan. 3 hektarlık kısmı ise orman içine sızmayla oluşan yangımız. Tabi rüzgarın da etkisiyle zorlanmalar yaşadık." dedi.

'ORMANLARIMIZA LÜTFEN GİRMEYELİM'

Aksaray halkına ormanlara girilmemesi ve çevresinde ateş yakılmaması konusunda çağrıda bulunan Vali Kumbuzoğlu, "Benzeri yangınların olmaması için vatandaşlarımızdan, köylülerimizden, 7'den 70'e herkesten biz yardım istiyoruz. Ormanlarımıza lütfen girmeyelim. Özellikle bu sıcak havalarda valiliğimizin talimatlarına uyalım. Bu oluşan yangın, orman içinde değil, orman dışında kuruyan otların tutuşturulmasıyla olduğu için özellikle vatandaşlarımızın kuru otlar içinde piknik yapmamalarını, ormanın dışında olsa bile otların olduğu yerlerde ateş tutuşturmamalarını özellikle rica ediyoruz. Gördüğünüz gibi Aksaray, ormanın çok az olduğu bir bölge. Ağaçlandırma ve fidan dikme konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlar lütfen kolaylık göstersinler. Uyarılarımıza dikkat etsin. Yaralanma söz konusu olmadan da bu badireyi atlattık." diye konuştu.