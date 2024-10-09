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Aksaray'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı 10 öğrenci yaralandı

Aksaray'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı 10 öğrenci yaralandı
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Aksaray'da öğrenci servisi ile bir TIR'ın çarpışması sonucu 10'u öğrenci, toplamda 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. Osman Gazi Lisesine öğrenci taşıyan Sabri Keskin (58) yönetimindeki 68 S 0310 plakalı öğrenci servisi, kavşakta Kadir Köse'nin (43) kullandığı 51 KP 632 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücülerden Sabri Keskin ve serviste bulunan 16 öğrenciden 10'u yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı 10 öğrenci yaralandı

ÇOCUKLARIN AĞIZ VE BURUNLARINDAN KAN GELİYORDU"

Yaralı 11 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı polislere anlatan TIR sürücüsü Kadir Köse, "Böyle bir şey olabilir mi, öğrencilere yazık. Ben ana yoldan gidiyordum. Servis aracı tahliye yoldan gelip bana yandan çarptı. Sonra servisten inen çocukların ağız ve burunlarından kan geliyordu" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı 10 öğrenci yaralandı

Aksaray'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı 10 öğrenci yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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