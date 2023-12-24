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Aksaray'da Müstakil Evde Çıkan Yangında 85 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, 85 yaşındaki bir kadının yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Osmanlı köyünde Meryem Şahin'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede evdeki Meryem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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