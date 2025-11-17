Haberler

Aksaray'da Minibüsle Çarpışan Otomobil, Çocuk Bisikletliye Çarptı

Aksaray'da bir kavşakta minibüsle çarpışan otomobil, elektrikli bisiklet süren 13 yaşındaki Nehir Atak'a çarptı. Kazada Nehir Atak yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AKSARAY'da kavşakta minibüsle çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, elektrikli bisikletteki çocuğu çarptı. Bisiklet sürücüsü Nehir Atak'ın (13) yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.40 sırlarında Fatih Mahallesi 4002 Sokak'taki kavşakta meydana geldi. Abdullah Balkır (18) yönetimindeki 68 KH 016 plakalı otomobil, kavşakta yola çıkan Ramazan Bozlak (50) idaresindeki 68 AGE 873 plakalı minibüse çarpıp savruldu. Ardından karşı şeritte yolun soluna dönmek için bekleyen Nehir Atak'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yere düşen Nehir Atak yaralandı. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan iki sürücü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
