Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Midibüs Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş ve 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur, servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ailesini kaybeden Abdullah Karataş ise gözyaşı döktü.

AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş (60) ve 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur, servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyup olay yerine gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğünü öğrenince "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, ben ne yapayım şimdi" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Konutları 5'inci etapta meydana geldi. Çaban Mercan (65) yönetimindeki 68 S 07 65 plakalı servis midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş ile torunu Damla Yağmur'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Damla Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Selver Karataş da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyup gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğü duyunca baygınlık geçirdi. Karataş polislere "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, ben ne yapayım şimdi" diye gözyaşı döktü.

Öte yandan kazayı duyup hastaneye giden Gülizar Yağmur (32), anne ve çocuğunun öldüğünü öğrendi. Yağmur'un eşi Hüseyin Yağmur'un 1 yıl önce beyin kanaması geçirerek öldüğü öğrenildi. Gülizar Yağmur'un, eşi öldükten sonra ailesinin yanında 2 kızı ile kaldığı belirtildi.

Polis, servis şoförü Çaban Mercan'ı gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdullah Karataş Damla Yağmur Karataş Aksaray Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? 2024-25 Sezonu Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam hangi takımlı nereli, kaç yaşında? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında? MasterChef Ropa Vieja tarifi! En güzel Ropa Vieja tarifi! Ropa Vieja tarifi nasıl yapılır? Ropa Vieja için malzemeler! MasterChef Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! En güzel Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nasıl yapılır? MasterChef Kokoda tarifi! En güzel Kokoda tarifi! Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda için malzemeler! Manisa yangın söndü mü? 15 Ağustos Manisa yangın son durum ne? Bolu yangın söndü mü? 15 Ağustos Bolu yangın son durum ne? MasterChef Beef Patties tarifi! En güzel Beef Patties tarifi! Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties için malzemeler! Çanakkale yangın söndü mü? 15 Ağustos Çanakkale yangın son durum ne? Başakşehir Iberia kaç kaç, Başakşehir Iberia maçı bitti mi? Trabzonspor Rapid Wien ÖZET izle GOLLER izle! Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Konferans Ligi'nde mi devam edecek? Real Betis Girona maçı hangi kanalda? Real Betis Girona CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Getafe CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir Iberia ilk maç kaç kaçtı?
title