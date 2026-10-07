Haberler

Aksaray'da köy okulunda bilim şenliği açıldı, yerli savunma maketleri ilgi gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine bağlı Yeşiltömek köyündeki ilkokulda düzenlenen bilim şenliği açıldı. Etkinlikte yerli ve milli savunma sanayi maketleri sergilendi, Konya Bilim Tırı öğrencilere deney sundu; Vali Murat Duru stantları gezdi.

Aksaray'da bir köy okulunda düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yakından tanıma imkanı buldu.

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla Sultanhanı ilçesine bağlı Yeşiltömek köyünde bulunan Yeşiltömek Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, sergilenen yerli ve milli teknoloji ve savunma sanayi maketleri ilgi gördü.

Etkinlikte yer alan Konya Bilim Tırı da öğrencilerin bilimsel deney ve uygulamalarıyla buluşmasını sağladı.

Vali Murat Duru ve Kaymakam Tarık Yerlikaya, öğrencilerle birlikte stantları gezerek bilgi aldı.

Vali Duru, açılışta yaptığı konuşmada, çok güzel bir organizasyon için bir arada bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin gelişimine, eğitim ve öğretimine katkı sağlayacak, ufuklarını açacak her projede çok heyecanlandığını belirten Duru, şunları kaydetti:

"Bu gibi etkinlikler yavrularımızın kendilerine hedef koymaları açısından çok önemli. Yerli ve milli imkanlarla yapılan savunma sanayi ürünlerinin maketlerini gören çocuklarımızın özgüvenlerinin artmasına katkı sağlıyor. Milli teknolojilerle ve mühendislerimizle ürettiğimiz iftihar ettiğimiz savunma sanayi ürünlerinin maketlerini görmek bizleri sevindirdi. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Vali Duru ve bereberindekiler öğrencilerle birlikte kurdele keserek bilim şenliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu

Bülent Ersoy'a "Abla" dedi, ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar
Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı