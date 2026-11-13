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Aksaray'da kazada ölen 2 banka çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

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Aksaray'da kazada ölen 2 banka çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
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Aksaray-Konya kara yolunda şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden banka görevlileri Muhammed Mustafa Kaçar (30) ve Muhammed Ergün (31) toprağa verildi. İkili, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda aile kabristanlarına defnedildi.

AKSARAY'da otomobilin karşı yöne geçerek şarampole devrildiği kazada ölen bir bankanın özel güvenlik görevlisi Muhammed Mustafa Kaçar (30) ile banka çalışanı Muhammed Ergün (31) son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sultanhanı ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Mustafa Kaçar yönetimindeki 68 AGM074 otomobil, iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR'a çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücü Muhammed Mustafa Kaçar ile aynı bankada çalışan Muhammed Ergün ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Kaçar ile Ergün yaşamını yitirdi. 2 kişinin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kaçar ile Ergün'ün cenazesi morgdan alınıp Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Cenazeye Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile yakınları katıldı. Cenazeler kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığı'na aile kabristanlarına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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