Haberler

Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray-Nevşehir kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba yaşamını yitirirken, 4 çocuk ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

