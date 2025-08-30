Aksaray'da Kayınpeder, Boşanma Aşamasındaki Damatını Vurarak Öldürdü

Aksaray'da Kayınpeder, Boşanma Aşamasındaki Damatını Vurarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Yılmaz Atak, boşanma aşamasındaki damadı Uğur Deniz ile çıkan tartışma sonucu tabancayla 11 el ateş ederek onu öldürdü. Aile içi gerginliklerin trajik bir sonuca ulaştığı olayda, Atak tutuklandı.

AKSARAY'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 11 el ateş ederek öldüren Yılmaz Atak (59), tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Yılmaz Atak, Deniz'e tabancayla 11 el ateş etti. Deniz, kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Uğur Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz'in cenazesinin Altınkaya köyünde toprağa verildi.

30 KEZ ŞİKAYET ETMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklandı. Atak'ın ifadesinde; damadı Uğur Deniz'in anlaşmalı boşanma teklifi ile eve geldiğini, burada ağır hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yılmaz Atak'ın da bugüne kadar damadı Uğur Deniz hakkında kendisine hakaret edip, tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar

Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Beklenen açıklama geldi
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.