Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık'ta tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeline bir gün idari izin verildi.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

