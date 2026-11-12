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Aksaray'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi, 2 kişi öldü

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Aksaray-Konya kara yolunun 33. kilometresinde otomobil ile kamyon çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken kamyon sürücüsü yara almadı, soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.

Muhammed E. idaresindeki 68 AGN 074 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 33. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki 48 ND 181 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Muhammed M.K. hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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