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Aksaray'da İlginç Gezi: İlkokul Öğrencileri Tuz Gölü'nde

Aksaray'da İlginç Gezi: İlkokul Öğrencileri Tuz Gölü'nde
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Aksaray'ın Eskil ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Tuz Gölü'ne düzenlenen gezilerle doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. 2 bin 482 öğrenci, bu eşsiz manzarada keyifli vakit geçirirken, öğretmenler etkinliğin önemine dikkat çekiyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor.

İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, Tuz Gölü'nün ismini duyan ancak hiç gitmeyen öğrencilerin mutluluklarına şahit olduklarını söyledi.

Köy okulundaki öğrencileri gezdirmeyi amaçladıklarını aktaran Kılıçer, "Doğa harikası Tuz Gölü'nün eşsiz manzarası altında keyifli vakit geçiren çocuklarımız doya doya eğlendi." dedi.

Öğretmen Canan Bozdemir, etkinliğin hem kendileri hem de öğrenciler için çok yararlı bir aktivite olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Fatma Zehra Akyüz, Tuz Gölü'nün beyaz örtüsüne hayran kaldığını, arkadaşlarıyla beraber keyifli zaman geçirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel

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