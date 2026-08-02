Aksaray'da iki otomobil çarpıştı; anne öldü, baba ile kızı yaralı

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada nişandan dönen Ayşe Aslanhan (50) hayatını kaybetti, eşi Mehmet Ali Aslanhan (50) ile kızı Sümeyye Aslanhan (30) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Yakınlarının nişanı sonrası ilçeye dönen Mehmet Ali Aslanhan yönetimdeki 68 AH 300 plakalı otomobil ile İsmail İ.'nin kullandığı 06 BHZ 890 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Mehmet Ali Aslanhan, eşi Ayşe Aslanhan ve kızı Sümeyye Aslanhan yaralandı. İsmail İ. de kazadan yara almadan kurtuldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4 çocuk annesi Ayşe Aslanhan, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin de sürdüğünü belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı