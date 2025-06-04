Aksaray'da İçki Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

AKSARAY'da Veysel Tekin (42), birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Yaşar Yadır (65) tarafından boğazına şişe saplanarak öldürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı Beldesi'nde bir parkta meydana geldi. Yaşar Yadır, arkadaşı Veysel Tekin ile birlikte içki içtikleri sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin'in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Haberi alıp gelen eşi Filiz Tekin hastane önünde ağladı. Cinayet şüphelisi Yadır ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yadır'ın, Almanya'da da bir kişinin boğazına bıçak saplama suçundan 5 yıl tutuklu kaldığı ve 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Sarıaltı Beldesine geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.