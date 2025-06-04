Aksaray'da İçki Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

Aksaray'da İçki Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, içki içen iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Veysel Tekin, Yaşar Yadır tarafından boğazına şişe saplanarak hayatını kaybetti. Yaşar Yadır gözaltına alındı.

AKSARAY'da Veysel Tekin (42), birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Yaşar Yadır (65) tarafından boğazına şişe saplanarak öldürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı Beldesi'nde bir parkta meydana geldi. Yaşar Yadır, arkadaşı Veysel Tekin ile birlikte içki içtikleri sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin'in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Haberi alıp gelen eşi Filiz Tekin hastane önünde ağladı. Cinayet şüphelisi Yadır ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yadır'ın, Almanya'da da bir kişinin boğazına bıçak saplama suçundan 5 yıl tutuklu kaldığı ve 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Sarıaltı Beldesine geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek

Bayramda alınan tedbirler öyle böyle değil! Her yerden izleneceksiniz
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı

40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

İnfaz paketi yürürlüğe girdi, ilk tahliyeler başladı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.