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Aksaray'da Hayvan Hırsızlığı: İki Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Hayvan Hırsızlığı: İki Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'da, 6 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine başlatılan operasyonda, şüpheliler A.A. ve K.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı. Hayvanlar sahibiyle buluşturuldu.

Aksaray'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırımlı Mahallesi'ndeki ahırdan 6 büyükbaşın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi.

Hayvanların içinde bulunduğu araç Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durduruldu.

Araçtaki A.A. (33) ve K.Ç. (31) gözaltına alındı, hayvanlar sahibine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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