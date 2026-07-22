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Kamyonet, hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı

Kamyonet, hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı
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Aksaray'da bir kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu sürücü ve yanındaki Suriye uyruklu kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da hafriyat kamyonuna çarpan kamyonetteki sürücü Mehmet Öncü (39) ile Suriye uyruklu Menla Menla (49) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Öncü yönetimindeki 68 DP 064 plakalı demir yüklü kamyonet, Nisa Ali Teke'nin (54) kullandığı 68 AFP 494 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada sürücü Mehmet Öncü ile yanındaki Menla Menla yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 yaralı, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. 2 ağır yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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