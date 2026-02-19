Haberler

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu biri çocuk beş kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Gülağaç ilçesi yakınlarında meydana geldi. Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Abdülkadir İbiş'in (50) kontrolünü yitirdiği 35 BHY 171 otomobil, bariyerlere çarptı. Arkasından gelen Selman Yeniocak'ın (40) kullandığı 31 GY 036 plakalı otomobil de İbiş'in otomobiline çarptı. Kazada sürücü Abdülkadir İbiş ile yanındaki Şahinden İbiş (48), diğer sürücü Selman Yeniocak, yanındaki Hüseyin Eskiocak (41) ve Furkan Eskiocak (13) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Apartmanda patlama! 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Enkazdan gelecek bir ses bekleniyor
Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var

Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var