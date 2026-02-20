Aksaray'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Aksaray'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

Yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kübra Kılıç'ın (31) cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, olayın olduğu gün çiftin 4 yaşındaki kızlarının doğum günü olduğu öğrenildi.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, T.K. (31), 18 Şubat'ta eski eşi Kübra Kılıç ve onun kuzeni Zeynep Ayaz'a (30) ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini yaralamıştı.

T.K. ile Kılıç olay yerinde, ağır yaralanan Ayaz ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.