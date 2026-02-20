Haberler

Aksaray'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülen 31 yaşındaki Kübra Kılıç'ın cenazesi, yapılan törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazını çok sayıda vatandaş ile milletvekilleri katıldı. Olayın olduğu gün çiftin 4 yaşındaki kızının doğum günü olduğu öğrenildi.

Aksaray'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

Yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kübra Kılıç'ın (31) cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, olayın olduğu gün çiftin 4 yaşındaki kızlarının doğum günü olduğu öğrenildi.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, T.K. (31), 18 Şubat'ta eski eşi Kübra Kılıç ve onun kuzeni Zeynep Ayaz'a (30) ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini yaralamıştı.

T.K. ile Kılıç olay yerinde, ağır yaralanan Ayaz ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi